Около 2,5 тонн наркотиков изъяли в Подмосковье в 2024 году

На 104-м заседании Мособлдумы начальник ГУ МВД по Московской области Виктор Пауков заявил, что за 2024 год на территории региона полицейские изъяли из незаконного оборота 2,5 тонны наркотиков, передает корреспондент РИАМО.

По его словам, в Подмосковье за указанный период было выявлено более 8,5 тыс. наркопреступлений и свыше 4 тыс. лиц, которые их совершили.

«На четверть возросло число установленных деяний в составе организованных групп. По оконченным в производстве уголовным делам изъято из оборота почти 2,5 тонны наркотических средств и 4 тонны прекурсоров. Ликвидировано 67 подпольных нарколабораторий и задержано 89 лиц, причастных к их деятельности», — заявил Пауков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система „Безопасный регион“. Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.