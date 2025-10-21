Около 2,5 тонн гуманитарного груза отправили из Жуковского в Курскую область

В сборе гуманитарной помощи приняли активное участие большое количество жуковчан, а также педагоги и учащиеся школ № 9, № 10 и № 13. Груз на территорию Курской области доставили депутат Совета депутатов Жуковского Дмитрий Овчинников и активист «Волонтеров Подмосковья» Александр Владимиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Выражаю благодарность всем, кто не остался в стороне и помог в сборе и отправке гуманитарной помощи», — прокомментировал глава городского округа Андроник Пак.

В сентябре в Жуковском было собрано более 5 тонн груза для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В состав гуманитарной помощи входили медикаменты, одежда, стройматериалы и технические средства. Груз собирался, исходя из пожеланий бойцов и их командиров. Из общего количества гуманитарной помощи почти 100 кг было собрано в рамках акции, которая прошла 25 сентября у Дворца Культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.