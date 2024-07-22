Около 25 кг вторсырья собрали на подмосковной акции «Экодвор»

В Солнечногорске в формате семейного праздника прошла 29-я экологическая акция «Экодвор». Интерактивно-развлекательную программу и площадку для вторсырья организовали во дворе дома № 2А по улице Большевистской. За время ее проведения жители сдали около 25 кг отходов, которые направят на переработку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для привлечения участников волонтеры провели множество активностей: экологический квест с прохождением станций; образовательную игру «ЭкоГольф» от регионального оператора «ЭкоПромСервис», помогающую в запоминании двухпоточной системы сбора отходов; игры по уходу за домашними животными от благотворительного фонда «Велес» и многие другие. Активисты клуба «Чайка» Молодежного центра «Возрождение» и Молодежного центра «Подсолнух» сделали всем желающим аквагрим и провели мастер-класс по боевым искусствам под руководством специалиста Дениса Маслова: каждый мог попробовать себя в поединках по правилам ушу-саньда и борьбы. На месте работала «Дармарка» по обмену вещами.

Помимо этого, на площадке принимали пластиковые крышки для проекта «Добрые крышечки» в помощь детям, которым нужна поддержка.

Проведение акции «Экодвор» началось в Солнечногорске 19 мая 2019 года. Вот уже шестой год жители активно участвуют в сборе и сдаче вторсырья. За это время сотни килограммов отходов пошли не на свалки, а на переработку, получили «вторую жизнь» в виде новых вещей, которыми мы пользуемся ежедневно. Проведение юбилейной, тридцатой акции запланировано на сентябрь, — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Организаторы и партнеры — администрация, совет депутатов и молодежный парламент городского округа Солнечногорск, региональный оператор «ЭкоПромСервис», «Движение Первых» Солнечногорска, молодежные центры «Подсолнух» и «Возрождение», благотворительный фонд помощи животным «Велес», казачье общество «Ермак».

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