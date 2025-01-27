Около 230 тыс семей Подмосковья получают выплату от 9 до 19 тыс рублей на детей

В Подмосковье 230 тысяч жителей получают социальное пособие — это беременные женщины и родители детей до 17 лет. Выплата предоставляется семьям с низкими доходами. С этого года она стала автоматической для семей, где родился еще один ребенок, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Единое пособие — это ежемесячные выплаты на детей и беременных, который выплачивает Социальный фонд, а размер выплаты зависит от дохода семьи и может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума», — рассказывает вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Вице-губернатор добавила, что проактивная выплата назначается на нового ребенка в семье в том размере, в котором выплачивается на предыдущих детей, т. е. если семья уже получает пособие, то подавать документы ей не нужно.

Как добавили в министерстве социального развития региона, размер пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет от 50 до 100% прожиточного минимума беременным для трудоспособного населения, а для детей — установленный на ребенка. При определении нуждаемости семьи учитывается доход семьи, недвижимость, транспорт и проценты по вкладам.

Разобраться в едином пособии, узнать размеры выплат и найти подробную информацию можно в социальном боте-помощнике в Телеграм «Соцуслуги Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.