Около 22 тыс МСП в Подмосковье заняты в сфере креативных индустрий

Порядка 22 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья ведут деятельность в сфере креативных индустрий. Как сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, по этому показателю регион входит в топ-3 субъектов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Московская область входит в топ-3 по числу субъектов МСП в сфере креативных индустрий, а также доле креативных индустрий в ВРП. На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано порядка 22 тыс. таких компаний, реализующих проекты в сфере дизайна, искусства, моды, фото и видео, IT, маркетинге, журналистике и издательском деле, кино и других», — сказала Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что сегодня бизнес, работающий в сфере креативных индустрий, может получить субсидию при выходе на маркетплейсы размером до 500 тыс. рублей.

Кроме того, предпринимателям доступны услуги центра «Мой бизнес» Московской области, созданном в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, на условиях софинансирования им доступна регистрация товарных знаков и патентов, услуги по рекламе и продвижению, образовательные программы и участие в различных мероприятиях.

Также в рамках финансовой поддержки предприниматели могут получить займы до 5 млн рублей Московского областного фонда микрофинансирования и поручительства Гарантийного фонда Московской области по банковским кредитам.

Екатерина Зиновьева напомнила, что 23 августа в Красногорске состоится Московский областной форум «100% креатив». Главной темой мероприятия станет поддержка подмосковных брендов в сфере креативных индустрий. Форум пройдет на Живописной набережной. Начало в 10:00. Участие бесплатное, необходима регистрация.

Подробнее о мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале «Мининвест Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.