Около 200 тыс подмосковных школьников используют цифровой сервис «Помощник ученика»

Заместитель директора федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» Александр Лямин во время конференции на тему «Цифровая трансформация системы образования в Московской области» сообщил, что почти 200 тыс. школьников сегодня пользуются цифровым сервисом «Помощник ученика».

«Цифровой помощник ученика» задумывался не как тренажер, а как средство выявления образовательных дефицитов, за счет прохождения обучающимся тестирования как в демо режиме, так и в режиме экзамена», — сказал Лямин.

Он объяснил, что цифровой помощник поможет школьнику найти пробел в своих знаниях. А также система подскажет, как это исправить, ведь она интегрирована в цифровой образовательной контент школы, в которую ходит ребенок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.