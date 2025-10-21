Около 200 человек участвовали в земельных аукционах Подмосковья за неделю

С 13 по 17 октября в Московской области состоялось 88 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.

Всего в торгах приняло участие 194 претендента. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 2,2 человека на лот. Так, например, в аукционе по аренде земельного участка под ИЖС в городском округе Дубна в городе Дубна боролось 9 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко! Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.