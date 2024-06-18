Около 20 тыс детей отдыхают в летних лагерях Подмосковья

В детских лагерях Подмосковья с начала лета отдохнуло около 20 тыс. детей. Детский лагерь — это не просто место для отдыха, это целый мир, где дети могут насладиться природой, общением с сверстниками, разнообразными играми и занятиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«С начала лета в детских лагерях отдохнули порядка 20 тысяч детей, но в некоторых наших лагерях смена еще не завершилась, но мы уже можем подвести предварительные итоги первой смены. Так например, 20 июня вторая смена начнется в лагерях на Черноморском побережье, а в Литвиново вторая смена стартовала 15 июня», — рассказывает первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В летние каникулы в Подмосковье работают более 100 детских оздоровительных лагерей, в которых подготовлены разнообразные программы.

В ведомстве отметили, что дети из семей с низким доходом, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, а также дети участников специальной военной операции получают бесплатные путевки в оздоровительные учреждения. Так, бесплатные путевки на море в июне получили более 2 тысяч детей, а свыше тысячи детей участников специальной военной операции обеспечены путевками в лагерь «Литвиново».

В детском лагере дети учатся самостоятельности, развивают свои творческие способности, учатся работать в команде и преодолевать трудности. Важно, что в детских лагерях создаются условия для полноценного отдыха и развития каждого ребенка, независимо от его интересов и способностей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области летняя кампания стартует с 29 мая, всего свыше 180 тыс. ребят смогут отдохнуть в 109 загородных лагерях и порядка 1 тыс. пришкольных.

«Мы также решили организовать летний отдых для детей участников СВО от 7 до 15 лет. Это 3 тыс. бесплатных путевок на 14 дней в подмосковный лагерь «Литвиново», — отметил глава Подмосковья.