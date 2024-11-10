Около 20 тонн гуманитарной помощи отправится из Серпухова в зону СВО

Партию помощи военнослужащим доставят ветераны пограничных войск. География пути — вся линия фронта, от Белгородской области до Херсона, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.

Для Героев подготовили все необходимое: внедорожник, сетку рабицу и сварную, буржуйки, продукты питания, утеплители для блиндажей, зимнюю форму и сапоги, запчасти, колеса, окопные свечи, специальное оборудование, маскировочные сети, стройматериалы; для госпиталей — медикаменты, матрасы, подушки, одеяла.

В сборе груза приняло участие Общероссийское движение «Здоровое Отечество», участники группы «ZастаVа ЖИЗНИ», волонтерские объединения Большого Серпухова: «Своих не бросаем», «Стерильность фронту», «Твори добро», «Спектр медик», «Сердце матери», объединение по реализации социальных проектов «Серпуховские добротворцы», детский сад «Журавушка», Богоявленский храм г. Бородино, жители мкр. Чертаново и г. Каширы, серпуховский Распятский храм, ветераны погранвойск, администрация округа, коммерческие организации муниципалитета и близлежащих городов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.