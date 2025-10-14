Около 20 кустарников высадили в преддверии Дня отца в Балашихе

В мероприятии, приуроченном к Всероссийскому дню отца, приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутат Совета депутатов городского округа Светлана Тананова, юнармейцы, молодогвардейцы и жители города.

Высадка почти 20 кустов спиреи прошла в Сквере семьи, любви и верности, который был открыт в сентябре 2024 года по просьбам жителей и ветеранов микрорайона ко Дню города.

«В преддверии Дня отца мы провели работы по продолжению озеленения этого замечательного сквера, посвященного семейным ценностям. Самое главное — это единение поколений, когда наша молодежь, школьники вместе с ветеранами учатся друг у друга. В этом году, приуроченном к 80-летию Великой Победы, по проекту инициативного бюджетирования в сквере будет установлена статуя, посвященная послевоенной молодой семье», — сказал Тарас Ефимов.

Общая площадь сквера семьи, любви и верности составляет 1,2 га. Здесь установлен монумент в виде истребителя МиГ-23, переданный в дар 1-й Армией ПВО-ПРО, обустроены детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки, освещение, скамейки и урны. Ветераны микрорайона единогласно выступили с инициативой о его названии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.