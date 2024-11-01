Около 1850 рабочих мест создано в Подмосковье за счет открытия магазинов

Покупка продуктов становится еще доступней — розничные торговые сети активно увеличивают площади за счет открытия новых объектов. За 9 месяцев с начала года в Подмосковье появилось 268 продовольственных магазинов, что позволило создать около 1 850 дополнительных рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

За 9 месяцев площадь продуктовых магазинов в регионе увеличилась на 103,9 тыс. кв. м. Из них больше всего объектов федеральных сетевых ритейлеров: свыше 60 магазинов розничной сети «Пятерочка», 39 супермаркетов сети «Чижик» с товарами по демократичным ценам, 29 объектов сети «В1 — Первый выбор». Также сеть «Магнит» открыла 28 магазинов, «ВкусВилл» с продуктами для здорового питания — 25.

Среди городских округов за 9 месяцев 18 продуктовых магазинов появилось в Балашихе и Дубне, 15 — в Наро-Фоминске, 11 — открылись в Сергиево-Посадском округе, Ленинском, Истре, 10 — в Богородском и Котельниках.

В ассортименте представлены как товары первой необходимости, овощи и фрукты, мясо и полуфабрикаты, так и готовая продукция, выпечка, горячие напитки навынос.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.