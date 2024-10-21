Около 18 тыс кв метров ям ликвидируют во дворах Зарайска в 2024 г

В план по устранению ям во дворах Зарайска вошло 20 адресов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как отметил глава округа Виктор Петрущенко, ремонт дефектов асфальтового покрытия уже выполнен в пос. Текстильщиков, у д. 21А, 27, 31, 13; в первом микрорайоне у д. 25-26; во втором микрорайоне у д. 11-15, 29, 30, 32, 34-36; на ул. Московской, у д. 100-102А; на ул. Урицкого, у д. 1; в с. Чулки-Соколово, у д. 9, 14, 17; в д. Гололобово, у д. 10, 13.

Также восстановят асфальт по адресам: ул. Московская, д. 111; ул. Дзержинского, д. 2/18; ул. Гуляева, д. 16; ул. Октябрьская, д. 8, 10, 12; ул. Металлистов, д. 5; ул. Октябрьская, д. 14; ул. Металлистов, д. 9/11; кв. Южный, д. 1, 11-13, 3, 7; ул. Благоева, д. 11; ул. Ленинская, д. 56/57; д. Новоселки, д. 12; д. Ерново, д. 5-8; д. Алферьево, д. 5,8; с. Макеево, ул. Центральная, д. 1-4; д. Летуново, ул. Магазинная, д. 1, 3; д. Авдеево, д. 53; д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д. 20а, 22, 25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.