Около 1,7 тыс человек поучаствовали в форуме «Агрополигон-2024» в Подмосковье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д. Н. Прянишникова» подвели итоги научно-практического форума «Агрополигон-2024». В мероприятии, которое проходило на территории Домодедова, приняли участие представители 32 компаний-производителей пестицидов и агрохимикатов, 11 дилеров и производителей сельскохозяйственной техники, 2 высших учебных заведений, 10 научных учреждений. За два дня форум посетили 1 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В рамках программы участники ознакомились с передовыми технологиями и научными достижениями в области агрохимии, растениеводства и земледелия, посетили выставку, на которой были представлены более 75 единиц сельскохозяйственной техники. В рамках научно-практических сессий обсудили вопросы цифровизации в сельском хозяйстве, инновационные технологии, развитие животноводства в условиях санкций и возможности импортозамещения, заключили соглашения о научном сотрудничестве.

2 региональных предприятия получили ключи от новой сельскохозяйственной техники, предоставленной в лизинг. ООО «Валмикс» — трактор модели Deutz Fahr 6205G, ООО Племзавод «Барыбино» — два трактора моделей Кировец К-746М и Deutz Fahr 6205G. В рамках предоставления субсидии из бюджета Московской области предусмотрено возмещение части затрат в размере до 3,5 млн рублей за каждую единицу техники. Для этого необходимо подать пакет документов в министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Генеральным партнером мероприятия выступила Компания Brucite+, ведущий производитель магнезиальных продуктов в России и странах СНГ. Официальные партнеры форума: Минерально-химическая компания «ЕвроХим», ООО «Союзагрохим», Группа компаний «Шанс», ООО «НПК ХИМИЯ», Группа компаний «Уралхим», АО «Россельхозбанк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.