Около 160 детей участников СВО из Ступина отдохнут бесплатно в лагерях

В городском округе Ступино летом планируется охватить различными видами деятельности 9 631 ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В муниципалитете будут работать: 27 лагерей дневного пребывания в учреждениях образования (915 детей), 97 бригад по временному трудоустройству (840 подростков), «Умные каникулы», экспедиционная, туристическая и краеведческая деятельность, лагеря дневного пребывания на базе учреждений молодежи, спорта и культуры, оздоровительные лагеря: ДОЛ «Бауманец», ДОЛ «Детская здравница им Гагарина» и «Ока» в Анапе.

Более 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с ОВЗ и детей-инвалидов смогут восстановить здоровье на базе центра помощи семье и детям «Ступинский».

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретаются путевки в региональный оздоровительный лагерь и в «Лагерь настоящих геров» в парке «Патриот». 130 ребят оздоровятся в лагерях Подмосковья и Черноморского побережья по бесплатным путевкам, 70 — в санаториях.

159 детей участников СВО отдохнут бесплатно в лагерях.

«Поддержка семей участников СВО — наша приоритетная задача, наша обязанность. 159 ребят из семей наших героев летом отдохнут в лагерях. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить детям безопасный и комфортный отдых», — сказал Сергей Мужальских.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, округе Пушкинский и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.