Около 150 путевок выделено для детей-инваливод в Ступине

В администрации Ступино прошло очередное заседание координационного совета по делам инвалидов. В этом году для детей-инвалидов выделено 146 путевок, 106 путевок уже реализовано. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание было уделено вопросам медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения инвалидов. Исполняющая обязанности главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Евгения Лавренова представила подробный анализ данных о медико-социальной экспертизе за текущий год.

Согласно представленной статистике, за первое полугодие текущего года бюро медико-социальной экспертизы освидетельствовало более восьмисот жителей округа. При этом первичный выход на инвалидность составил 230 случаев. Наиболее уязвимой категорией оказались люди старше 60 лет — именно они чаще всего признавались инвалидами.

Заместитель заведующей отделом социального обеспечения Светлана Сотникова доложила о ходе реализации программы санаторно-курортного лечения для инвалидов.

Она отметила, что в текущем году на эти цели выделено значительное количество путевок. Жители Ступино имеют возможность оздоровиться в подмосковных санаториях, а также на побережье Черного моря и Кавказских Минеральных Водах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре“, — уточнил Воробьев.