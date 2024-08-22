Около 1,5 тыс лент с триколором раздали в День государственного флага России в Подольске

Порядка 1,5 тыс. лент с триколором раздали в День Государственного флага России в парке имени Виктора Талалихина во время молодежной акции «Российский триколор». Активисты Российского союза молодежи и «Волонтеры Подмосковья» предлагали жителям и гостям округа прикрепить к одежде ленточки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Открыли праздник веселым спортивным поздравлением от молодых душою участников программы «Активное долголетие». Флешмоб устроила группа «Радость движения» под руководством Владимира Васильева.

Выступили солисты Подольской филармонии и ведущие творческие коллективы округа. Добровольцы рассказали об истории праздника и значении цветов на флаге.

Состоялась церемония развёртывания 25-метрового флага. В мероприятии приняли участие активисты Российского Союза молодежи, «Волонтеры Подмосковья» и ученики школ. Торжественное шествие сопровождалось исполнением патриотической песни. После этого жители спели гимн Российской Федерации.

Подольский краеведческий музей представил выставку и викторину «Наш флаг — наша гордость».

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