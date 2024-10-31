Около 122 млрд рублей выделят на меры соцподдержки в Подмосковье в 2025 г

На заседании Мособлдумы в первом чтении рассмотрен проект бюджета на 2025 года и плановые периоды 2026 и 2027 годов. По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, наблюдается увеличение финансирования по многим направлениям, в том числе на социальную поддержку жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Важно охватить заботой пенсионеров, наши семьи, в том числе многодетные, людей с ОВЗ, детей-сирот. В 2025 году на меры социальной поддержки будет выделено порядка 122 миллиардов рублей. В итоге мы охватим всесторонней помощью 3,5 млн наших жителей, из которых 2 млн пенсионеров и 1 млн семей с детьми», — сказал председатель регионального парламента.

Он отметил, что на помощь пожилым гражданам планируется направить более 35 млрд рублей. Примерно столько же, более 34 млрд рублей, направят на поддержку семей с детьми. И, конечно, важным направлением остается поддержка военнослужащих, ветеранов боевых действий, их близких. На это заложено 13,5 млрд руб.

Кроме того, с 1 января 2025 года на региональный уровень передано полномочие по обеспечению детей сирот от 18 до 22 лет включительно государственным жилищным сертификатом. В следующем году жильем планируется обеспечить 910 детей-сирот, на что запланировано финансирование в объеме 4,4 млрд рублей.

«Проект бюджета позволит в 2025 году выполнить все социальные обязательства перед жителями Московской области», ­– заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.