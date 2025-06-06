Около 1,1 тыс саженцев высадили в поселках Люберец в мае

В городском округе Люберцы продолжается высадка декоративных кустарников и создание зеленых зон. В мае такие работы проведены на территории ТУ «Томилино-Октябрьский» — высажено около 1 100 саженцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На улицах Никитина, Гаршина, Гоголя и Пионерской, а также в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино было высажено 295 кустов сирени, спиреи и чубушника.

В Островцах на улицах Подмосковная, Баулинская, а также в селе Мячково на улице Центральной появились 692 новых куста дерна, чубушника и пузыреплодника. 170 саженцев дерна, пузыреплодника, сирени, чубушника, барбариса и ивы украсили улицы Ленина, Спортивная, Текстильщиков, Школьная, Первомайская и Новая поселка Октябрьский.

Также во всех поселках проводится восстановление зеленых зон и посев газонной травы. В процессе озеленения активно принимают участие жители населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.