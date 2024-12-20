Около 11 тыс гирлянд украшают Петербург к Новому году

Сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» выполнили порядка семи тысяч подключений. Как обычно работы были организованы в сотрудничестве с «Городским центром рекламы и праздничного оформления» и местными властями, которые оказали активное содействие в процессе установки праздничных элементов.

В этом сезоне в Петербурге размещено почти 11 тысяч гирлянд, общей мощностью примерно 2 МВт. Установки были проведены более чем в 400 разных локациях. Светодиодные гирлянды не только создают атмосферу волшебства и оживляют город, но и отличаются высокой энергоэффективностью.

Автоматизированное включение и выключение новогодней иллюминации происходит одновременно с уличным освещением.