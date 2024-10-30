Около 100 жителей Видного стали участниками экологической акции по сбору вторсырья

В Ленинском городском округе на постоянной основе реализуется ряд экологических мероприятий, направленных на популяризацию сортировки твердых бытовых отходов и являющихся частью культуры вторичной переработки отходов, которая активно развивается в Подмосковье. В минувшую субботу на территории Видного прошла очередная экологическая акция, участниками которой стали порядка 100 жителей, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Одной из самых активных волонтерских команд муниципалитета, ратующих за сохранение окружающей среды, является группа педагогов и учащихся Видновской школы № 5. Они-то на днях и пригласили к участию в раздельном сборе мусора жителей города Видное. Волонтеры, а ими стали педагоги и учащиеся, собрались вместе после продолжительного отдыха, чтобы вновь напомнить горожанам о бережном отношении к природе. Приятно было видеть знакомые лица постоянных участников акции, и особенно радостно увидеть многих впервые присоединившихся к ней, — отметила Венера Тарасюк, руководитель детской общественной волонтерской экологической организации „Зеленая школа“ и движения „Видное за раздельный сбор отходов“.

Третьеклассница школы Вероника Магакян впервые решила принять участие в акции. Девочка начала собирать крышечки от бутылок после рассказов классного руководителя о раздельном сборе отходов, объяснений, для чего это нужно. Жителям было очень полезно получить информацию о том, что принимается на вторичную переработку: коробочки из-под молока и соков, упаковки от кремов, шампуней, батарейки, баллончики от пенок, лаков, краски, да все практически.

«Небольшую лекцию в ходе акции на эту тему нам прочитала Александра Сергеевна Крамбалева, помогая рассортировывать по пакетам наше „богатство“. Теперь мы будем все это собирать, сортировать, готовясь к следующей акции. Дочь очень заинтересовалась таким грамотным и экологичным подходом к мусору», — приводятся в сообщении слова одной из участниц акции Вергины Магакян.

В осенней акции участвовали не только жители Видного, но и коллективы детских садов «Солнышко» и «Мечта». А коллективы дошкольных отделений ВХТЛ и Лопатинской школы в общей сложности сдали около 50 кг вторсырья, всего же было собрано 331 килограмм.

«Мы начинали со сбора „добрых крышечек“, средства от реализации которых идут на благотворительную помощь в том числе детям-сиротам с ограниченными возможностями, а теперь уже подключаются к участию и работники кухни, собирая все вторсырье», — рассказывает Ирина Болотская, педагог-психолог дошкольного отделения ВХТЛ.

Участие в акции могут принять все желающие, единственным условием является предварительная подготовка вторсырья к сдаче.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.