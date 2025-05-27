Около 100 выпускников услышали последний звонок в школе № 7 в Видном

Последний звонок 24 мая прозвенел для 94 одиннадцатиклассников Видновской школы № 7. Поздравить ребят пришли их родители, представители местного депутатского корпуса и первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Это большой и важный этап в вашей жизни. И в этот день я хочу пожелать вам: мечтайте, действуйте, стремитесь, не бойтесь ошибаться и ни о чем не жалейте. Мы живем только один раз», — приводятся в сообщении слова первого заместителя главы Ленинского округа Владимира Иванова.

Обращаясь к выпускникам, он подчеркнул, что от их успехов, целеустремленности и самоотдачи зависит будущее нашей страны. Отдельные слова благодарности Владимир Михайлович адресовал педагогам.

Ранее в пресс-службе сообщали, что последние звонки в школах Ленинского округа прозвенели для 4555 выпускников 11-х и 9-х классов. 147 детей в муниципалитете в этом году претендуют на медаль «За особые успехи в учении» I и II степени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.