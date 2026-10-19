Около 100 педагогов в Химках обсудили программу Петерсон

Около 100 педагогов приняли участие в семинаре по преподаванию математики по программе Петерсон 18 октября в лицее № 12 в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семинар «Плюсы и минусы программы Петерсон: взгляд учителей» объединил около 100 педагогов. Участники обменялись опытом и обсудили дифференциацию заданий, работу с детьми разного уровня подготовки и взаимодействие с родителями.

Эксперты представили рекомендации по организации уроков «открытия нового знания», математических тренингов и решению нестандартных задач. В группах учителя разобрали способы поддержки учеников, которым трудно справляться с темпом программы, закрепления материала и снижения тревожности родителей при выполнении домашних заданий.

«Современное образование требует от педагогов постоянного профессионального развития, готовности осваивать новые методики и находить индивидуальный подход к каждому ребенку», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Она добавила, что создание условий для обмена опытом учителей и раскрытия способностей школьников — часть системной работы по развитию округа под руководством его главы Инны Федотовой.

Директор лицея № 12 Юлия Ишкова пояснила, что учреждение — одна из опорных школ регионального проекта «Математические классы Подмосковья», направленного на углубленное изучение точных наук. Она подчеркнула важность профессионального роста учителей и обмена опытом для улучшения учебного процесса.

По итогам встречи участники составили подборку практических рекомендаций и методических приемов для ежедневной работы с учениками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.