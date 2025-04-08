Около 100 ярких детских рисунков украсили стены домодедовской поликлиники № 2

В педиатрическом отделении поликлиники № 2 в микрорайоне Южный городского округа Домодедово с недавних пор там стало еще уютнее: стены украшают авторские работы учащихся студии рисования «Яркие краски» при школе № 9. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Благодаря этим солнечным акцентам маленькие пациенты и их родители настраиваются в ожидании приема врача или медицинской процедуры исключительно на позитив и скорое выздоровление.

«Идея родилась во время встречи главного врача с местным активным сообществом, и мы ее с удовольствием реализовали. Приятно всем: деткам, работы которых теперь украшают современное медицинское учреждение; родителям, которые сразу горячо откликнулись и закупили рамки для рисунков. Огромное спасибо главному врачу Андрею Анатольевичу за такое творческое и полезное сотрудничество!», — сказала руководитель студии детского рисунка «Яркие краски» Татьяна Валерьевна Скуратова.

Детские рисунки переданы в дар поликлинике № 2, их авторами являются школьники от 8 до 12 лет.

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