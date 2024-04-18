Около 10 тыс жителей Подмосковья бесплатно прошли профпереподготовку в 2023 г

В Московской области для участников СВО действует обширный комплекс мер поддержки. Отдельное внимание уделяется помощи в их трудоустройстве. Так, в частности, Мособлдумой был принят закон о введении квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что еще одна мера поддержки, которой могут воспользоваться ветераны, вернувшиеся с СВО — профессиональное переобучение. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«После возвращения к мирной жизни наши герои должны получать всестороннюю помощь, чтобы иметь возможность самореализоваться и обеспечить благополучие своих семей. Ветераны, участвовавшие в СВО, в рамках нацпроекта «Демография» могут пройти профессиональное переобучение бесплатно», — отметил Брынцалов.

Он также добавил, что помимо ветеранов боевых действий, эту меру поддержки бесплатно могут получить и другие категории граждан: безработные, женщины с детьми, инвалиды, предпенсионеры.

«В прошлом году профессиональное обучение прошли 9 960 жителей Московской области. В настоящее время идет прием заявок на текущий год», — подчеркнул Брынцалов.

Бесплатное обучение по нацпроекту «Демография»

Чтобы записаться на переобучение, нужно подать заявку можно на портале «Работа России». После этого пройти профориентацию в центре занятости (ЦЗН), чтобы подобрать лучшую образовательную программу — учитывая навыки и востребованность будущей профессии в регионе.

Кто может обучаться?

граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

инвалиды;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

граждане, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы;

безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;

работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;

граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;

ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в СВО;

лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года;

члены семей лиц, погибших участников СВО.

Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям:

не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;

не имеющих среднего профессионального и высшего образования;

не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации);

обучающихся на последних курсах по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа.

Как проходит обучение?

Очно и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретного курса. После обучения выдается документ об образовании в зависимости от образовательной программы — диплом о профпереподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о присвоении профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы центров поддержки семей участников СВО.

«Каждый глава имеет центр сопровождения семей, потому что важно уделить внимание, ответить на вопросы, помочь с бумагами или с какой-то бытовой проблемой разным семьям. Разные ситуации бывают. Мы стараемся эту работу вести системно», — сказал глава региона.