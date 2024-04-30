Дугин: Запад перешел к системе управления меньшинства

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Философ Дугин в интервью Карлсону: Запад управляется меньшинством

Запад перешел к системе управления меньшинства, заявил философ Александр Дугин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его слова цитирует «Известия».