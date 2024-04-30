Дугин: Запад перешел к системе управления меньшинства
Философ Дугин в интервью Карлсону: Запад управляется меньшинством
Запад перешел к системе управления меньшинства, заявил философ Александр Дугин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его слова цитирует «Известия».
Дугин отметил, что нынешняя идеология Запада прошла этап классического либерализма, выступавшего за власть индивидуальной свободы.
Теперь западным обществом управляет меньшинство против большинства, считает российский мыслитель.
Ранее Дугин высказал мнение, что ненависть Запада к президенту России Владимиру Путину не случайной из-за традиционных взглядов главы государства.