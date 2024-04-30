Дугин: ненависть Запада к Путину не случайна

Философ Александр Дугин считает ненависть Запада к президенту России Владимиру Путину не случайной из-за традиционных взглядов главы государства. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, его слова цитирует « Известия ».

Владимир Путин является традиционным лидером, восстанавливающим традиционные ценности и укрепляющим суверенитет государства, сказал Дугин.

«Наблюдатели из прогрессивного лагеря на Западе, я думаю, понимали это с самого начала его правления правильно. Так что эта ненависть — не просто случайность», — считает российский философ.

Дугин также назвал «поворотным моментом» в российской политике изданный президентом год назад указ о политической защите традиционных ценностей, направленный на восстановление христианства и традиционной семьи.