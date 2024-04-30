Вашингтон разрабатывает санкции против Международного уголовного суда

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Конгресс США угрожает санкциями Международному уголовному суду из-за намерений выдать ордера на арест руководству Израиля, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

Представители обеих партий конгресса сообщили о разработке законопроекта, направленного против сотрудников МУС, причастных к расследованиям в отношении США и их союзников, сказано в публикации.

Конгрессмены призвали к «серьезным последствиям со стороны конгресса и президента» Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге готовится выдать ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и военного руководства страны в связи военными преступлениями ЦАХАЛ против гражданского населения в секторе Газа.