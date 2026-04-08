Около 10 топливозаправщиков США замечены в небе Ближнего Востока

В небе Ближнего Востока находятся американские самолеты-топливозаправщики, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах региона.

На данный момент летают около 10 транспортных самолетов США, которые могут осуществлять дозаправку в воздухе. Среди них Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus.

«Большая их часть взлетела из Тель-Авива», — отметил источник.

Источник заявил, что такая активность является стандартной в период военной операции США и Израиля против Ирана.

Также, по информации диспетчеров, в небе кружит американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, который вылетел из Саудовской Аравии, и транспортный Boeing C-17 Globemaster II, принадлежащий ВВС США.

Ранее появилось вероятность того, что США и Иран могут в ближайшее время добиться прогресса в ходе переговоров о прекращении огня на Ближнем Востоке.

