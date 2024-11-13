Около 1 тыс новых видеокамер установили в Ленинском округе в 2024 году

В нынешнем году в Ленинском округе к системе «Безопасный регион» были подключены порядка 1 тыс. новых видеокамер. Теперь общее число камер в округе составляет 7 590, в 2025 году планируется подключить еще порядка 500. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан свидетельствуют об эффективности применения комплексного подхода в этой работе. О наличии видеокамер системы „Безопасный регион“ жители нашего округа могут узнать на портале «Добродел», и при необходимости, они могут обратиться с просьбой сохранить видеозапись, а также внести предложение по установке новых устройств», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Цель системы «Безопасный регион» — обеспечение комплексной безопасности граждан в местах массового скопления людей, соцобъектах и других значимых местах. Вся видеоинформация попадает в архив, где хранится 30 дней. Это оказывает неоценимую помощь в работе правоохранительных органов. Кроме того, камеры помогают оценивать обстановку в городе по вопросам благоустройства, уборки территории и многое другое.

«Ленинский округ активно развивается, строятся новые микрорайоны, растет количество жителей. С увеличением числа населения, также растет потребность в усилении мер безопасности. На регулярной основе принимается ряд решений, направленных на усиление безопасности граждан, среди них — открытие новых участковых пунктов полиции. В этом году участковый пункт открылся в ЖК «Миниполис Дивное». В 2025 году планируем передачу 3 помещений для размещения участковых уполномоченных. После проведения ремонта они будут переданы в УМВД России по Ленинскому округу», — добавил Каторов.

К передаче в 2025 году планируются помещения в жилых комплексах «Эко Видное 2.0», «Римский квартал» и «Горки парк». Также продолжается работа, направленная на передислокацию Булатниковского отдела полиции из Видного на территорию его обслуживания.

«Участковый уполномоченный полиции обеспечивает безопасность и порядок на уровне микрорайона. Он является ключевым контактным лицом с правоохранительными органами для своих жителей», — отметил заместитель главы городского округа Эдуард Арадушкин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.