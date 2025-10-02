OK и «ВКонтакте» представили топ-5 самых популярных подарков в соцсетях

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» изучили данные об отправленных виртуальных подарках и определили самые щедрые российские регионы. В топе оказались Псковская и Московская области.

«ВКонтакте»

По количеству отправленных подарков в расчете на одного пользователя первенство удерживают регионы Северо-Западного и Центрального федеральных округов: Псковская область (12,2), Брянская и Новгородская области (11,7), Орловская и Вологодская области. В первую десятку также вошли Республика Коми, Архангельская область, Республика Мордовия, а также Смоленская и Мурманская области.

Во «ВКонтакте» подарки стали привычным элементом общения: их отправляют без повода или в качестве шутки, чтобы напомнить о себе, поздравить или начать разговор. Наибольший подъем активности наблюдается в предновогодние дни. Женщины отправляют подарки чаще мужчин, в среднем на треть: 10 против 7,6 на одного пользователя.

«Одноклассники»

Первое место по числу отправленных подарков заняла Московская область — жители региона отправили свыше 6,8 млрд за год. Второе место разделили Краснодарский край и Нижегородская область — по 2,5 млрд. Далее следуют Новосибирская область (2,3 млрд) и Свердловская область (2,1 млрд). В десятку также вошли Челябинская, Самарская области, Красноярский край, Ростовская и Ленинградская области.

Даты пиковой активности по отправке виртуальных поздравлений в OK совпадают с популярными праздниками: Новый год, Рождество, 23 февраля и 8 Марта. Женщины отправляют почти в три раза больше подарков, чем мужчины.

