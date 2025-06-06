OK и портал «Культура.РФ» запустили совместные проекты ко Дню русского языка

В рамках шоу «Психология русской литературы» специалисты OK проведут анализ поведения персонажей известных литературных произведений, используя знания из областей психологии, филологии, культурологии и истории.

Пользователи ОК смогут узнать, что именно авторы хотели выразить через образы Остапа Бендера, Евгения Онегина и Татьяны Лариной, князя Мышкина, Хлестакова и мастера. Эксперты поднимут вечные вопросы, такие как влечение к антигероям, причины, по которым одни люди становятся зрелыми, а другие нет, и почему доброту иногда воспринимают как слабость.

«Говорим по-русски: дуэль поколений» — это совместный проект «Одноклассников» и портала «Культура.РФ», направленный на стимулирование интереса аудитории к классической драматургии. Он основан на видеобатлах между представителями старшего поколения (команда «Бывалые») и молодежью (команда «Юниоры»). Участники будут расшифровывать значения выражений из классических литературных произведений, содержащих устаревшие слова, такие как «котильон», «кабуль», «фараон», «семитка».

Съемки проходили в интерьерах Московского художественного театра имени А. П. Чехова, Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Малого театра. Роль секунданта в интеллектуальной дуэли исполнила обозреватель телеканала «Россия-Культура», член Союза Театральных Деятелей Яна Музыка.

Кроме того, специалисты «Грамоты.ру» в формате статей и карточек разъяснят значения слов из лексикона А. С. Пушкина, А. Н. Островского и А. П. Чехова. Пользователи смогут узнать их значения, происхождение и современные аналоги. Также будут доступны спектакли по пьесам, в которых звучат фразы из батла, что позволит оценить их в контексте.