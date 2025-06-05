OK и Банк России помогут старшему поколению улучшить финансовую грамотность

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с Центробанком РФ организует онлайн-марафон «Здоровые финансы для серебряного поколения». Цель проекта — помочь старшему поколению повысить уровень финансовой грамотности и противостоять мошенникам.

Марафон начинается 5 июня в группе «Финансовая культура» в OK. Участникам будут предложены различные образовательные материалы, разработанные специалистами Банка России — видео, текстовые статьи и памятка для распечатки.

В ходе марафона пользователи смогут получить информацию о том, как правильно выбирать вклады для сохранения средств, безопасно пользоваться кредитными картами, выбирать оптимальные страховые продукты, оформлять наследство и поддерживать здоровье без значительных финансовых затрат.

Главная цель проекта — способствовать активному долголетию и финансовому благополучию пожилых людей. Весь контент разработан с учетом потребностей и интересов аудитории старше 55 лет. В понятной форме участники марафона получат ответы на актуальные вопросы в сфере финансов и смогут применить полученные знания для повышения своей финансовой грамотности и безопасности.

Кроме того, пользователи OK смогут принять участие в фотомарафоне с призами от «Финансовой культуры», получить финансовое предсказание с помощью гадания на цветах, а также украсить свои аватары тематическими рамками и скачать набор стикеров.