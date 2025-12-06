Огонь памяти и возложение цветов: Сбер почтил память защитников столицы у мемориала в Щекутино

Сбер организовал памятную встречу у Мемориала воинам 4-й дивизии народного ополчения в подмосковной деревне Щекутино, мероприятие посвящено 84-й годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой. Каждый год в этот день в банке вспоминают событие, изменившее ход Великой Отечественной войны. Среди тех, кто защищал подступы к столице, были и сотрудники государственных сберегательных касс, преемником которых стал Сбер.

Особенностью церемонии стало зажжение Огня памяти, который символизирует единство и неразрывную связь поколений. В канун 80-летия Великой Победы по инициативе банка он был собран из частиц Вечного огня девяти городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тулы, Смоленска, Керчи, Севастополя, Новороссийска и Мурманска. Огонь памяти будет гореть в течение десяти часов. Зажженный Огонь памяти — коллективный символ вечной благодарности.

В торжественной тишине были зачитаны строки из фронтового дневника Петра Пшеничного — финансового инспектора, который ушел в ополчение в июле 1941-го. Слова, написанные в перерывах между боями, перенесли всех присутствующих в те суровые декабрьские дни, когда решалась судьба Москвы.

После минуты молчания и возложения цветов к подножию мемориала зазвучали песни тех лет, а ветераны поделились воспоминаниями. Для юных гостей организаторы также подготовили программу: ребята с увлечением изготавливали свечи из вощины, расписывали армейские кружки и сражались в танковом бое на радиоуправляемых моделях. Ребята с интересом приняли участие в сборке-разборке легендарного пистолета-пулемета Шпагина — одного из основных пистолетов-пулеметов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Щекутино — особенное место для банка, здесь финанситы, бухгалтеры и экономисты встали на рубеж обороны, чтобы исполнить свой священный долг. Для Сбера важно сохранить память об их подвиге, чтобы новые поколения не просто знали о нем, но и понимали его ценность. Банк родолжает заботиться о мемориале, поддерживать ветеранов и их семьи — это и есть та самая связь времен, которую важно сберечь.

Участие в мероприятии приняли ветераны Сбербанка и Минэкономразвития России, сотрудники банка и их семьи, работники администрации Наро-Фоминского городского округа, а также ученики и педагоги ГБОУ г. Москвы «Пушкинская школа № 1500».

Шефство Сбера над мемориалом в Щекутино началось в 2015 году. С тех пор банк следит за порядком на этой территории, высаживает деревья и организует памятные встречи. Сотрудники поддерживают семьи военнослужащих 202-й зенитной ракетной бригады, базирующейся в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, и участвуют в организации социальных новогодних елок для детей из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из территориального управления «Атепцево».

4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы начала формироваться 2 июля 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР, в ведомство которого входили Гострудсберкассы. Сбербанк — преемник данной структуры. В ряды дивизии встали бухгалтеры, экономисты, кассиры — люди, никогда не державшие в руках оружие, но готовые защищать Родину. В октябре — ноябре 1941 года дивизия (тогда уже 110-я стрелковая дивизия) держала оборону на реке Нара, не давая гитлеровцам продвинутся дальше к Москве в том направлении. Дивизия потеряла больше половины своего состава. Но уже 18 декабря 1941 года перешла в контрнаступление.