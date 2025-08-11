Огнеборцы потушили пожар в неэксплуатируемом здании в Одинцовском округе

Замначальника части Роман Ларионов рассказал, что сигнал о пожаре поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидца, который заметил дым и пламя, поднимающееся над кровлей здания. На место происшествия оперативно были направлены специалисты.

«Прибывшие огнеборцы обнаружили, что горение охватило кровлю одного из двух корпусов комплекса. Пламя распространилось по всей площади кирпичного здания размером около 1200 кв. м. Людей внутри не было, однако существовала угроза перехода огня на соседний одноэтажный корпус площадью около 800 квадратных метров, расположенный в непосредственной близости. Пожарные незамедлительно приступили к тушению: были развернуты магистральные линии, организована подача воды с нескольких направлений и произведено проливание конструкций для предотвращения повторного возгорания. Благодаря оперативным действиям и слаженной работе всех подразделений пожар удалось локализовать и ликвидировать, не допустив распространения пламени на соседний корпус. К счастью, пострадавших нет», — отметил Роман Ларионов.

