Огнеборцы «Мособлпожспас» поздравили с Новым годом жителей Волоколамского округа

Начальник части Сергей Фадеев сообщил, что дежурный караул поздравил граждан с наступающим праздником, а также огнеборцы привлекли внимание людей к важности соблюдения правил пожарной безопасности в период новогодних каникул.

«На центральной площади села работники противопожарно-спасательной службы поздравили прохожих с наступающим Новым 2025 годом, а еще пожелали им крепкого здоровья, благополучия и подарили подарки. Детям пожарные вручили сладости и наборы для рисования, а людям пожилого возраста — пакеты с продуктами для новогоднего стола. Во время поздравления огнеборцы призвали сельчан быть осторожнее и не забывать о пожарной безопасности, особенно во время праздничных дней. Специалисты рекомендовали населению не оставлять без присмотра включенные электроприборы и топящие печи, не использовать самодельные елочные гирлянды, а еще не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки и играть с огнем. Берегите себя и своих близких», — сказал Сергей Фадеев.

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