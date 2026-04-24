Огнеборцы Клина приняли участие в акции «Диктант Победы»

В Клину 24 апреля сотрудники пожарно-спасательного гарнизона МЧС России приняли участие в ежегодной акции «Диктант Победы». На площадке по адресу: ул. Московская, д. 33, собрались 35 спасателей и пожарных из аппарата отряда, пожарного надзора и пожарных частей № 37, 65 и 313.

Перед началом мероприятия участники прошли регистрацию и получили индивидуальные номера для последующего ознакомления с результатами. В течение 45 минут они отвечали на 25 вопросов, посвященных подвигам солдат в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Одним из участников стал начальник 13 отряда, полковник внутренней службы Алексей Нестругин, для которого участие в диктанте связано с памятью о деде-фронтовике. В этом году в округе работали 28 площадок, где более 900 человек проверили свои знания истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.