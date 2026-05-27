Официально самый красивый закат: яркое небо впечатлило жителей Большой Ялты
Фото - © @pokrovskaya_ekaterina
В социальных сетях распространяются фото и видео огненного заката в Большой Ялте. Жители в восторге от увиденного, многие признаются, что такое зрелище видят первый раз в жизни.
На опубликованных кадрах на ярко-голубом небе виднеются огромные розовые облака. Они как водопад ниспадают прямо на горы, а вдали виднеется голубое море.
«Это официально самый красивый закат, что я видел за всю жизнь», — написал один из пользователей Сети.
Некоторые увидели в огромном розовом облаке большую кошачью лапку. Другие пользователи стали делиться своими закатами, снятыми по всему миру.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.