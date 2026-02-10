Офицер Росгвардии провел строевое занятие для кадетов в Электростали

9 февраля начальник Электростальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Николай К. провел строевое занятие с кадетами школы № 18 в Электростали в честь предстоящих юбилеев ведомства, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В преддверии 10-летия войск национальной гвардии и 215-летия образования войск правопорядка офицер Росгвардии Николай К. провел занятие по строевой подготовке для кадетов подшефного класса школы № 18 города Электросталь.

В ходе занятия учащиеся изучили основы строевой выучки, отрабатывали элементы строевого шага, учились маршировать, выстраиваться в шеренги и колонны, а также выполнять воинское приветствие. Особое внимание уделялось дисциплине, точности выполнения команд и слаженности действий.

Офицер отметил, что строевая подготовка формирует собранность, исполнительность и умение действовать в едином порядке. По его словам, такие занятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи и укрепляют интерес к службе в силовых структурах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.