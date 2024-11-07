«Офицер ГРУ» и командир «Африканского корпуса»: Британия расширила санкции

Под британские санкции попали трое россиян за якобы причастность к ЧВК «Вагнер»

Великобритания в четверг расширила свои санкционные списки в отношении россиян и связанных с РФ компаний, сообщает ТАСС .

Так, под санкции попали трое граждан России и организация, они якобы имеют отношение к деятельности ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике.

Еще под санкциями оказалось военизированная организация «Африканский корпус», которую связывают с Россией, а также ее «командир» Андрей Аверьянов. Причина — деятельность организации в Ливии.

Кроме того, в списке рестрикций теперь значится россиянин Денис Сергеев — «офицер ГРУ» из дела об отравлении Скрипалей. Также санкции введены против экс-президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.