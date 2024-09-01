Офицер «Альфы» Демидкин рассказал о первоначальном плане спецназа в Беслане

20 лет назад у бойцов группы «Альфа» и «Вымпел» были другие планы на операцию в Беслане. Воспоминаниями поделился полковник ФСБ Виталий Демидкин, который рассказал, как должны были обезвреживать террористов изначально, пишет РИА Новости .

По словам офицера «Альфы», спецназ должен был ворваться в спортзал, ликвидировать боевиков и обезвредить бомбы в школе № 1, но ситуация развивалась стремительно, и план изменился.

«В районе 13:00 получили приказ возвращаться обратно (со стрельбищ. — Ред.). На вопрос, что случилось, нам не ответили. Потом мы узнали, что прозвучали взрывы. На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», — вспоминает Демидкин.

После того, как террористы забросали спецназ гранатами Ф-1, бойцы рассредоточились по классным кабинетам школы и открыли ответный огонь по боевикам. Перестрелка закончилась, когда всех террористов уничтожили.

Теракт в бесланской школе № 1 произошел утром 1 сентября 2004 года во время линейки, приуроченной ко Дню знаний. Более 1200 человек оказались в заложниках, большинство из них — дети. Жертвами трагедии стали 334 человека, из них 186 — школьники.