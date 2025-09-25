Офис МФЦ в Кашире-3 откроется 24 сентября

В конце мая в техническом помещении МФЦ, расположенном по адресу мкр. Кашира-3, ул. Ленина, д. 2, произошло короткое замыкание, которое было оперативно обнаружено и ликвидировано специалистами. В связи с этим временно прием граждан в данном офисе МФЦ был приостановлен, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

В настоящее время в офисе устранены последствия короткого замыкания и завершены необходимые ремонтные работы. Офис возобновит свою работу и откроется для посетителей 24 сентября.

В городском округе Кашира работают в штатном режиме другие отделения МФЦ по следующим адресам: ул. Ильича, д. 61 в Кашире и ул. Пионерская, д. 17а в микрорайоне Ожерелье. Таким образом, обслуживание граждан на территории городского округа Кашира осуществлялось без перебоев.

Также напоминаем, что подать заявки на услуги можно в электронном виде — через любой МФЦ Московской области либо самостоятельно с любого устройства с доступом в Интернет. Это удобный и современный способ обращения, позволяющий сэкономить время и избежать очередей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.