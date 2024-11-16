ОЭЗ «Технополис Москва» посетили министры промышленности из 15 регионов

Руководители 15 региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности в рамках образовательной программы Министерства промышленности и торговли РФ «Федеральная практика» посетили особую экономическую зону «Технополис Москва», сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Федеральная практика» направлена на укрепление взаимодействия Минпромторга РФ с регионами.

«ОЭЗ „Технополис Москва“ является флагманом новой промышленности столицы. В соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина мы выполняем задачи по достижению технологического суверенитета и созданию в городе самых современных высокотехнологичных производств. Программа „Федеральная практика“ будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества, обмену опытом и передовыми разработками, а также стимулировать экономический рост в стране в целом», — уточнил Ликсутов.

ОЭЗ открыла двери для Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской, Астраханской, Томской, Кемеровской, Самарской, Мурманской, Владимирской и Тульской областей, а также республик Алтай, Марий Эл, Ингушетия и Северная Осетия-Алания.

«Минпромторг РФ уделяет особое внимание работе с регионами. Мы регулярно проводим выездные стажировки в федеральных округах и стажировки по программе „Федеральная практика“ для вновь назначенных региональных руководителей в сфере промышленности. Их главная цель — максимальное погружение новых руководителей региональных ведомств в приоритетные задачи и ключевые инструменты развития промышленного комплекса нашей страны», — прокомментировал замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

Региональные министры промышленности также представили свои персональные проекты по развитию производственного потенциала регионов и посетили предприятия индустриального парка «Руднево».

«Индустриальный парк „Руднево“ является ярким примером современной промышленной политики. Инвестиции в площадку составили 97 млрд рублей, из них 20 млрд рублей — частные средства, и 77 млрд рублей вложило Правительство Москвы. Планируется, что к 2030 году общая площадь промышленных объектов здесь превысит 1,2 млн кв. м, что позволит „Руднево“ стать крупнейшим в России. В настоящее время здесь построен 21 корпус, включая производственные и офисные помещения. На предприятиях создано свыше 2,8 тыс. рабочих мест», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Как отметил директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Олег Ступин «Руднево» является хорошим примером эффективной реализации индустриального проекта с использованием федеральных и региональных мер поддержки.

«ОЭЗ „Технополис Москва“ представляет собой центр развития высоких технологий. Компании производят инновационные лекарственные препараты, высокотехнологичное медицинское оборудование, электронику, программное обеспечение и товары народного потребления. Вся эта продукция поставляется также в регионы нашей страны. Мы предоставляем резидентам широкие налоговые преференции и таможенные льготы. Сэкономленные средства они направляют на расширение, запуск новых или модернизацию существующих производств», — заключил гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.