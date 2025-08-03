«Одушевленная» игрушка из фильмов «Заклятие» обрела нового хозяина

Американский комик Мэтт Райф стал новым владельцем самого мистического музея в Коннектикуте, где хранится печально известная кукла Аннабель — та самая, что вдохновила создателей фильмов «Заклятие», сообщает РЕН ТВ .

«Эти фильмы — мои любимые ужастики всех времен, поэтому для меня честь принять под свое крыло один из самых загадочных артефактов в истории», — признался Райф изданию New York Post.

История куклы началась в 1970-х, когда она, по словам очевидцев, демонстрировала пугающую активность: передвигалась по комнате, оставляла зловещие записки и вселяла ужас в жильцов дома. Позже супруги-исследователи паранормального Эд и Лоррейн Уоррен поместили ее в специальную витрину своего музея с предупреждающей табличкой.

Покупка комика вызвала ажиотаж среди поклонников мистики — теперь судьба коллекции, включающей не только Аннабель, но и другие артефакты из расследований Уорренов, находится в его руках.

Пока неизвестно, планирует ли новый владелец изменить концепцию музея.