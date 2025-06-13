Селу Васильевское, одному из древнейших сел Сергиево-Посадского округа, исполнилось 400 лет. В честь этого события здесь состоялся праздник. Мероприятие получилось душевным — с мастер-классами для самых маленьких, концертом, презентацией книги к юбилею села, фотозонами и другими активностями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Село Васильевское Сергиево-Посадского округа находится на речке Имбушка. В документах впервые упомянуто в 1625 году.

Местный храм в честь святителя Василия Великого был заложен «в память избавления Отечества от французов», но открыт только в 1836. До него в селе был деревянный храм в честь того же святителя, от него и происходит название села.

К празднику местные жители готовились основательно. Активно принимали участие в жизни села и подготовке к празднику председатель Совета депутатов Рита Тихомирова и депутат от этой территории Сергей Горячев. Также на празднике присутствовали депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава округа Оксана Ероханова.

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