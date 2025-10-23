«Одноклассники» выяснили, как часто люди совершают покупки под влиянием рекламы

Каждый четвертый россиянин хотя бы раз совершал покупку после просмотра рекламы

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование, чтобы выяснить, как пользователи воспринимают рекламу в интернете и каким форматам отдают предпочтение. Задача состояла в выявлении наиболее интересных для аудитории рекламных материалов, оценке значимости персонализации и определении отношения к контенту, созданному с помощью искусственного интеллекта. В опросе приняли участие более 2000 пользователей OK старше 18 лет из всех регионов России.

Согласно результатам исследования, текстовые объявления привлекают внимание большинства пользователей OK (31%), а фотопосты в ленте соцсети занимают второе место (23%). На третьей позиции — короткие рекламные ролики, которые показываются перед видео (19%). Еще 9% респондентов выделили видеорекламу и баннеры (как интерактивные, так и статичные), а 4% предпочитают рекламные вставки, интегрированные в основной контент. По итогам опроса, для 41% пользователей важна персонализированная реклама.

Основным раздражающим фактором в рекламе для большинства пользователей платформы (77%) является ее навязчивость. Другие негативные аспекты включают непрозрачные условия акций (12%) и нерелевантный контекст (6%).

Что касается рекламы, созданной искусственным интеллектом, то примерно треть опрошенных относится к ней нейтрально, а 37% выражают недоверие. Положительную оценку использованию ИИ дали 8% респондентов, считая это современным и интересным решением, в то время как 12% не видят различий между рекламой, созданной человеком, и рекламой, сгенерированной ИИ.

Наиболее интересными категориями для пользователей социальной сети оказались кулинария, еда и рестораны (29%), здоровье, фитнес и здоровый образ жизни (25%), мода, красота и стиль (20%), а также путешествия (19%).

Большинство пользователей OK (56%) считают ненавязчивость и удобство формата самым важным фактором, влияющим на интерес к рекламе. Другие обращают внимание на яркое оформление (11%), актуальность предложения (14%) и уникальность рекламируемого продукта (10%).

По данным исследования, каждый четвертый житель России хотя бы раз совершал покупку или воспользовался услугой после просмотра рекламы в интернете и социальных сетях.

