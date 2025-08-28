«Одноклассники» презентовали новую программу поддержки авторов Silver Age

Социальная сеть «Одноклассники» анонсировала запуск новой программы поддержки авторов контента для старшей аудитории Silver Age. Ее цель — объединить и поддержать всех, кто создает качественный и полезный контент, пользующийся спросом у наиболее активной и лояльной аудитории платформы, а именно — у пользователей старше 55 лет.

Данная программа нацелена на тематики, представляющие интерес для старшего поколения. Среди них: здоровье, с акцентом на полезных привычках, физических упражнениях, профилактике болезней, психологии и поддержании молодости; кулинария, с упором на домашние рецепты, блюда из детства, здоровое питание, выпечку и кулинарные советы; творческие хобби из категории «сделай сам» (рукоделие, поделки, обустройство дома, флористика, садоводство и ремонт).

Программа доступна как для опытных, так и для начинающих авторов. Участники смогут рассчитывать на дополнительную поддержку в продвижении от платформы, которая позволит им увеличить охват аудитории в ОК и привлечь новых подписчиков. Присоединиться к Silver Age могут и те авторы, кто только планирует развиваться в «Одноклассниках». Те, кто уже хорошо знаком с платформой, регулярно публикует материалы и имеет собственную базу подписчиков, получат возможность перейти на второй уровень программы, который предусматривает значительный рост охватов и повышенный приоритет контента в рекомендациях платформы.

Для участия в программе авторам необходимо иметь оформленную группу в ОК и публиковать не менее 2-3 материалов в неделю, включая фотографии и видео, соответствующие правилам программы.

Публикуемые материалы могут быть представлены в формате текстовых и фото-постов, вертикальных и горизонтальных видеороликов. Важно, чтобы информация была изложена доступным языком, имела четкую структуру и практическую ценность, а также способствовала уважительному общению.