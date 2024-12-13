«Одноклассники» представили лучший контент 2024 г по мнению россиян

«Одноклассники» представили лучший контент 2024 года по мнению россиян. Лучшими кинопроектами были признаны «Слово пацана» и «Холоп 2», а лучшим шоу — «Голос», сообщает пресс-служба ОК.

Голосование проводилось в соцсети в рамках ежегодной премии «Самый ОК». Так, фильмом года был признан «Холоп 2». За него проголосовало больше всего россиян. На втором месте оказалась лента «Лед 3». Тройку лидеров замывает фильм «Мастер и Маргарита».

Хит года — трек «Взгляни на небо» (Remix) от DJ DimixeR, Galibri & Mavik. Кроме того, пользователи оценили трек «ЗА БЫВШЕГО» Люси Чеботиной (2 место) и песню «Нравится жить» Мари Краймбрери (3 место).

Сериалом года назвали «Слово пацана». Также были отмечены такие проекты, как «Комбинация» и «Трасса», занявшие второе и третье места соответственно. Лучшим шоу был признан «Голос» на Первом канале.

Блогом года в ОК пользователи выбрали «Кулинарные Видео Рецепты от Калниной Натальи». Он становится победителем уже второй год подряд.

Пользователи ОК выбирали победителей из 5 финалистов, которые вошли в шорт-лист премии «Самый ОК». Лауреатов премии «Самый ОК» объявили в группе «Все ОК!». Они получат специальные статуэтки.