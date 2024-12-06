«Одноклассники» организуют первый фестиваль хобби на ВДНХ

В субботу и воскресенье 21, 22 декабря на ВДНХ пройдет фестиваль от «Одноклассников», который посвящен хобби. Авторы ресурса организуют около десятка мастер-классов, в которых смогут поучаствовать все желающие, сообщает пресс-служба соцсети.

На мероприятии будет четыре зоны с разными тематиками: «Рукоделие», «Питомцы», «Сад» и «Дом». В них можно посетить мастер-классы, интерактивные площадки, лекции и Do It Yourself-активности («Сделай это сам»). Их проведут приглашенные авторы «Одноклассников» — Катерина Пискунова, Алена Волкова, Вероника Орлова, Виталий Декабрев и другие.

На площадке «Сад» организуют лекции о растениях и интерактивы от авторов. Они расскажут, какие семена можно использовать для огорода.

Также гостям площадки поведают, какие растения можно установить на подоконнике. Еще расскажут лайфхаки по тому, как правильно поливать цветы.

Помимо этого, в зоне «Сад» пройдет так называемый «Дачный своп». На нем пришедшие на мероприятие смогут произвести обмен растениями. Также им подарят змеевик — один из главных символов 2025 года.

В зоне «Рукоделие» гости фестиваля хобби самостоятельно сделают различные украшения из бисера. Им расскажут, как правильно вязать зимние вещи.

Еще посетители фестиваля научатся варить мыло из мандарина. Также для них проведут квиз (викторину).

В зоне «Дом» пройдут Do It Yourself-занятия. Там научат создавать дизайнерские органайзеры и винтажные украшения на елку.

На площадке «Питомцы» посетителей научат играть с животными, расскажут милые истории и проведут благотворительное лото. Заработанные средства отправят в приют для животных.

Фестиваль будет проходить 21 и 22 декабря с 11:00 до 19:00. Он проводится на московском ВДНХ в павильоне 55. Вход бесплатный по предварительной регистрации.