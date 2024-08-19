Ночная торговля алкоголем может лишить мытищинского предпринимателя лицензии

Управление потребительского рынка и услуг по городскому округу Мытищи организует рейды не только в дневное время, но и в ночное. Цель — пресекать случаи нарушения закона о продаже алкогольных напитков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Очередная контрольная закупка была проведена 16 августа совместно сотрудниками управления потребительского рынка и услуг, 4 отдела полиции и представителями Русской общины. В 1:43 были проданы две бутылки коньяка в магазине по адресу: мкр Пироговский, улица Фабричная, дом № 15, выдан кассовый чек.

При этом у предпринимателя имеется лицензия на продажу крепких алкогольных напитков, есть программа ЕАИС, то есть, в дневное время алкоголь реализуют вполне легально. Но ночная торговля привела к тому, что было изъято 54 коробки продукции, продавец привлечен к административной ответственности, а также направлены документы на лишение лицензии.

Подобные мероприятия в Мытищах будут продолжены, соответственно, владельцам и сотрудникам других торговых точек стоит хорошо подумать, прежде чем решаться на нарушение закона.

По всем вопросам, касающимся сферы торговли, мытищинцы могут обращаться в управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа: Новомытищинский проспект, д. 30 8-495-581-13-48, электронная почта — potrebrinok2012@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.