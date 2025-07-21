Одних предостережений мало: как правительство РФ борется с кибермошенниками

В России уже действует комплекс мер против кибермошенничества — от маркировки звонков до ограничений на использование иностранных мессенджеров, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Мы понимаем: одних предостережений недостаточно. Нужны системные меры. И сегодня для этого уже реализуются ключевые шаги. В прошлом году был принят целый пакет механизмов, направленных на защиту от кибермошенников, включающий около 30 решений. С 1 апреля вступил в силу закон, предусматривающий создание специальной государственной информационной системы для обмена информацией между госорганами, Банком России, банками, операторами связи и другими субъектами», — сказал Коркин.

Он пояснил, что закон вводит обязательную проверку подозрительных операций по снятию наличных через банкоматы, обязательную маркировку звонков с отображением названия организации и возможность запрета спам-звонков и оформления СИМ-карт на свое имя.

«С 4 июня стартовал пилотный проект правительства РФ по борьбе с сайтами, которые маскируются под ресурсы госорганов и компаний и воруют данные пользователей. С июня вступил в силу запрет для финансовых организаций и госорганов использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами, а также новые правила безопасности на портале „Госуслуг“, в частности, запрет на получение кода смены пароля во время телефонного разговора», — рассказал парламентарий.

Коркин добавил, что в дальнейшем Госдума планирует также рассмотреть законопроект, которым операторов связи могут обязать прекратить возврат авансовых платежей абонентам, если возникнет подозрение, что те получены в результате преступных действий, что позволит эффективнее блокировать и возвращать украденные средства.